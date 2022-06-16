Песков заявил, что безопасность Крыма превентивно гарантирована

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Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимают российские военные. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, не уточнив при этом, о каких именно мерах идет речь. По его словам, это вопрос следует адресовать военным РФ.

До этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для поражения станет Крымский мост. Он отметил, что для этого украинские войска должны получить соответствующее вооружение из США и Европы.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил Киев о последствиях в случае провокации на Крымском мосту. Он подчеркнул, что мост охраняется современными системами противовоздушной обороны. Также он предупредил о последствиях, которые наступят в том случае, если страны Запада примут решение поставить Киеву запрашиваемое оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

