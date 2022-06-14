США передадут Киеву разведданные для нанесения ударов с помощью РСЗО – Пентагон

21:01
Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER
США планируют передавать Украине разведданные, необходимые для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Пентагона Колина Кола.
По его словам, использование таких систем не требует расходовать большое количество боеприпасов: высокая точность ракет позволяет наносить серьезный урон при малом расходе боекомплекта.
Он также напомнил, что недавно США приняли решения о предоставлении Киеву четырех комплексов РСЗО Himars. К настоящему времени солдаты ВСУ уже завершают подготовку к их использованию, подытожил Кол.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новой партии военной помощи Украине. В пакет вошли поставки дальнобойных РСЗО Himars с боеприпасами, а также четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.
Комментируя решение Белого дома, Владимир Путин заявил, что Россия начнет наносить удары по новым целям, если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты. В то же время он напомнил, что Вашингтон обещал не поставлять Киеву ракеты, дальность которых превышает 45–70 километров.
Ситуация в мире обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин прокомментировал поставки американских реактивных систем Украине
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