Путин допустил удары по новым целям в случае поставок Украине дальнобойных ракет

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты, Россия начнет наносить удары по новым целям, заявил Владимир Путин.
"Мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", – сказал президент в эфире телеканала "Россия 1".
В то же время Путин отметил, что пока в Вашингтоне выразили готовность поставлять Киеву ракеты, чья дальность не превышает 45–70 километров.
Ранее Путин заявил, что поставка Киеву реактивных систем залпового огня со стороны США ничего не изменит, поскольку у Украины и раньше было аналогичное вооружение. Речь, в частности, идет о системах советского и российского производства "Град", "Смерч" и "Ураган".
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.
До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.
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