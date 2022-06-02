В Киеве не исключили удары по территории РФ американскими ракетами

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Киев не может гарантировать, что американские реактивные системы залпового огня не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ, заявил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев. Так он прокомментировал заявление замминистра обороны США Колина Кола, который выразил надежду, что Киев сдержит свои обещания не наносить подобных ударов.

"Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать", – заявил парламентарий в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Чернева, объекты военной инфраструктуры на территории РФ и самолеты в ее воздушном пространстве являются легитимными целями для украинских военных. Кроме того, по его словам, ВСУ располагают собственным вооружением, способным поражать цели на территории России, – гаубицами, самоходными артиллерийскими установками и ракетами "Точка-У".

Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли поставки реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью ракет до 80 километров, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и 15 тактических машин.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

