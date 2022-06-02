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Политика

10:38

Захарова оценила обещание Зеленского не использовать американские РСЗО против РФ

политика

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

К обещанию президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские РСЗО против России доверия нет, должны быть реальные подтверждения. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Цену им (словам Зеленского. – Прим. ред.) знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно", – сказала она.

По ее словам, в конце 2021 года Россия именно потому и требовала от Запада гарантий безопасности, что на слова Зеленского и западных лидеров ориентироваться нельзя. Она отметила, что российские силовые структуры должны реагировать соответствующим образом, исходя из реальных данных, а не слухов и заявлений.

Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли поставки реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью ракет до 80 километров, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и 15 тактических машин.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

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