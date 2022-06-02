НАТО провозгласит Россию главной угрозой Альянса – постпред США

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НАТО намерена провозгласить Россию в новой стратегической концепции главной угрозой в свой адрес. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

По ее словам, Североатлантический альянс уже находился в переходном состоянии до начала специальной военной операции на Украине.

"Так что это должно было находиться в центре внимания, независимо от действий России. Теперь этому будет уделено больше внимания, это займет более видное место в стратегической концепции из-за действий РФ", – передает ТАСС слова Смит.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда ее цели будут достигнуты. До этого старший советник постпреда РФ при ООН Сергей Леонидченко сказал, что денацификация Украины будет завершена. Дипломат подчеркнул, что все виновные в пытках и убийствах украинцев, не лояльных киевскому режиму, не уйдут от ответственности и предстанут перед правосудием.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что результатом поставок иностранного летального вооружения на Украину стало резкое повышение угрозы терроризма в стране. Патрушев отметил, что накачивание Украины оружием, вербовка иностранных наемников и обучение боевиков нацбатальонов продолжаются и в настоящее время. По его словам, от этого страдает мирное население.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

