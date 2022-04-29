Лавров рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность завершения российской военной спецоперации на Украине к 9 мая.
"Она будет завершена, как только цели <...> будут реализованы и достигнуты", – заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya.
Ранее старший советник постпреда РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что денацификация Украины будет завершена. Выступая на неформальном заседании СБ по "формуле Арриа", дипломат подчеркнул, что все виновные в пытках и убийствах украинцев, не лояльных киевскому режиму, не уйдут от ответственности и предстанут перед правосудием.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей о переговорах между РФ и Украиной. Аналогичный ответ представитель Кремля дал на вопрос о реакции Киева на материалы, предоставленные Москвой.
В свою очередь, глава МИД отметил, что переговоры застопорились из-за непоследовательной позиции Киева и желания украинских властей постоянно "играть в игры".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Задачи спецоперации в Донбассе будут выполнены – Путин
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