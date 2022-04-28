Денацификация Украины будет завершена – представитель РФ в ООН

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Денацификация Украины будет завершена, заявил старший советник постпреда РФ при ООН Сергей Леонидченко, выступая на неформальном заседании СБ по "формуле Арриа".
Дипломат подчеркнул, что все виновные в пытках и убийствах украинцев, не лояльных киевскому режиму, не уйдут от ответственности и предстанут перед правосудием.
"Центры пыток в XXI веке действительно немыслимы, есть много фактических свидетельств, показаний очевидцев о том, что СБУ создала секретный пыточный центр в аэропорту Мариуполя, цинично названный "библиотекой", – приводит слова Леонидченко ТАСС.
Он также сообщил, что 6 мая Россия проведет неформальную встречу Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.
"Будем рады предоставить площадку независимым выступающим, работающим на передовой, чтобы показать вам факты, а не фейки", – подчеркнул старший советник постпреда РФ при ООН.
Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук ранее отмечал, что российская специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР идет по плану. По его словам, она завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи.
Дипломат указал, что, в частности, речь идет о защите мирного населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранении угроз РФ, которые исходили с территории Украины из-за ее освоения странами НАТО.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Задачи спецоперации в Донбассе будут выполнены – Путин
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