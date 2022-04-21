Спецоперация завершится при устранении угроз из-за освоения Украины НАТО – МИД РФ

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Российская специальная военная операция на Украине идет по плану. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. Дипломат отметил, что, в частности, речь идет о защите мирного населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранении угроз РФ, которые исходили с территории Украины из-за ее освоения странами НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила необходимость прекращения США вести разрушительную политику для нормализации отношений с Россией.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. По словам Медведева, из-за этого появится необходимость в усилении сухопутных и военно-морских сил, ПВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

