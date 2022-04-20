Британский генерал объяснил, почему НАТО избегает конфронтации с Россией

Фото: ТАСС/CTK/Malina Petr

НАТО стремится избежать полномасштабной конфронтации с Россией, потому что не готова к этому. Такое заявление сделал руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Альянс примет решение лишь в двух случаях: если под угрозой окажется большая часть Украины, или в случае конфронтации России с одним из союзников. При втором варианте сделать выбор НАТО было бы намного проще, однако и в этом раскладе есть свои сложности.

Британский генерал отметил, что у Альянса нет необходимой подготовки для оперативных действий в таких обстоятельствах.

"Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это", – сказал Бэрронс на слушаниях в парламентском комитете по обороне.

Он добавил, что Британия "абсолютно точно" не обладает необходимыми системами обороны. Так, силы Соединенного Королевства, защищающие, например, Эстонию, были бы уничтожены примерно за неделю.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал попытки расширения НАТО у границ РФ. Он заявил, что Россия должна быть готова к тем агрессивным действиям, которые могут случиться. В связи с этим необходимо наращивать систему, которая позволяет оснащать страну самыми современными вооружениями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.