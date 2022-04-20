Эксперт рассказал, чем грозит вступление в НАТО для Финляндии и Швеции

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Безопасность Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТО не станет выше, а наоборот, снизится. Об этом в интервью Москве 24 заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее в МИД России отметили, что Москва публично предупредила Финляндию и Швецию о том, какими могут быть последствия в случае их вступления в НАТО. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что Брюссель под эгидой США давно пытается втянуть в свои структуры эти страны.

По словам Кошкина, не исключено, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то в этих государствах разместят крупный многонациональный контингент натовских войск и появятся военные объекты Североатлантического альянса.





Андрей Кошкин эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Расширение НАТО на скандинавском направлении для России является весьма чувствительным. Финляндия непосредственно граничит с Российской Федерацией. Вступление в НАТО Швеции и Финляндии приведет к пересмотру военно-стратегической политики Москвы в ответ на возникшую угрозу.

В случае военного конфликта на скандинавском направлении специалист допустил асимметричный ответ по нейтрализации угрозы. Как минимум России придется превентивно наращивать военный контингент вблизи границ с Финляндией, считает Кошкин. В связи с этим эксперт уверен, что часть скандинавского общества не хотела бы вступать в военный блок, чтобы не обострять отношения с РФ.

Однако их втягивают в НАТО страны Запада во главе с США, и в сложившейся геополитической обстановке Швеция и Финляндия не готовы ответить отказом, считает Кошкин. "Если Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, дело может дойти вплоть до финансово-экономических санкций в отношении этих государств", – объясняет он.

Таким образом, препятствий для вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс фактически нет, не исключено, что это произойдет уже до конца года, прогнозирует эксперт.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление этих государств в НАТО приведет к самым нежелательным последствиям. В частности, ухудшит ситуацию в военной сфере. Грушко добавил, что на протяжении десятилетий нейтральный статус обеспечивал высокий уровень безопасности Швеции и Финляндии, а также региона в целом.

