Экономист объяснил, почему вступление Украины в ЕС практически невозможно

Украина заполнила анкету на вступление страны в Евросоюз и передала ее главе представительства ЕС в Киеве. Пока ряд европейских политиков обещают некую ускоренную процедуру рассмотрения заявки, некоторые западные страны призывают осторожнее подходить к подобным решениям. В Нидерландах несколько партий вовсе раскритиковали такие обещания Киеву. Разбираемся, какие последствия грозят Евросоюзу после возможного вступления туда Украины и почему шансы на это стремятся к нулю.



В товарищах согласья нет?

Заявку на присоединение к Евросоюзу президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время поездки в Киев в начале апреля передала властям специальный опросник, который нужно было заполнить для начала переговоров. Тогда же вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина спрогнозировала, что предоставить статус страны-кандидата Евросоюз может уже в июне.

Комментируя намерения Киева, Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью CNN, что обычно процесс вступления страны в ЕС длится годами. Однако сложившуюся ситуацию она назвала экстраординарной, поэтому еврочиновникам приходится принимать необычные шаги. Глава представительства ЕС в Киеве Матти Маасикас сообщил, что Украина для вступления в Союз должна соответствовать двум базовым критериям: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика.

Чтобы вступить в Евросоюз, страна должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, которые были утверждены в декабре 1995 года. Среди них, например, уважение принципов демократии, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств, нормально функционирующая рыночная экономика и стабильное финансовое положение. Сам процесс вступления проходит в несколько этапов. Финальным шагом, после которого страна считается полноправным членом ЕС, становится ратификация соглашения во всех государствах – членах ЕС и в государстве-кандидате.



Ряд стран уже заявили о поддержке курса Украины в ЕС. К примеру, в таком ключе выступили премьер-министр Ирландии Михол Мартин и глава МИД Чехии Ян Липавский. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон еще в начале марта заявил, что пока не считает возможным рассматривать заявку Киева. Примерно через месяц глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что к вопросу можно вернуться только после завершения конфликта на Украине.





Жан-Ив Ле Дриан глава МИД Франции После окончания конфликта Евросоюз не будет прежним, равно как сама Украина. В этот момент и надо будет об этом говорить.

Замглавы МИД Турции Фарук Каймакчи в беседе с порталом Euractiv напомнил, что его страна находится в статусе кандидата на вступление в Евросоюз с 1999 года. По словам политика, быстрого пути к членству в ЕС не существует. В Нидерландах сразу несколько партий вовсе раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за ее заявления, сообщает газета "Известия". "Она размахивает перед Украиной перспективой скорейшего вступления в ЕС, чего на самом деле не произойдет в ближайшие 10 лет. Более того, преференциальный режим невозможно будет объяснить другим странам-кандидатам", – заявил член оппозиционной Социалистической партии Яспер ван Дейк.

Схожим образом выступила и правящая Народная партия за свободу и демократию во главе с действующим премьер-министром страны Марком Рютте. "Мы считаем неразумным обещать Украине членство, потому что тем самым вы создаете ожидание, что это близкая перспектива, а это не так. Путь к членству сопряжен со многими условиями и гарантиями. Они существуют не просто так", – считает депутат партии Рулин Камминга.

Кроме того, по данным Bloomberg, Владимир Зеленский в беседе с Урсулой фон дер Ляйен попросил у ЕС ежемесячную помощь в 7 миллиардов долларов на зарплаты и соцвыплаты.

Утопическая идея

Для вступления в Евросоюз необходимо соблюсти огромное количество экономических критериев, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. Украина под эти требования ЕС просто не подходит, отметил он.

"Не получится так, что Евросоюз каждый год будет перечислять Украине какие-то деньги, а они их будут тратить на соответствие требованиям ЕС. Для вступления им надо полностью изменить систему государственного управления, перестроить всю экономику. Это очень сложный и длительный процесс", – объяснил Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ С учетом этого я бы сказал, что принятие Украины в Евросоюз и раньше-то было невозможным, а сейчас – тем более. Это не какое-то злорадство. Просто под критерием о "нормально функционирующей экономике" скрывается очень много условий. Если бы соответствовать им было так просто, в ЕС вошло бы гораздо больше стран.

Чтобы соответствовать всем экономическим критериям, страны – члены ЕС прошли долгий и сложный путь, напомнил Бадалов. "Это клуб достаточно развитых государств. Возможно, Украина получит статус члена – кандидата в ЕС. Но им можно быть вечно", – считает он.

Без учета ситуации в экономике Евросоюз Украину точно не примет, убежден специалист. "В этом случае другие страны спросят, а почему они тогда вынуждены соблюдать предписанные критерии. И скажут, что не хотят их придерживаться. Невозможно сделать исключение для одной страны, чтобы она была членом какого-то объединения и не соблюдала его правила", – резюмировал Бадалов.

В перспективах Украины относительно Евросоюза усомнился и член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько. Но если это случится, такой шаг станет серьезным ударом по европейскому экономическому сообществу и ЕС в целом, убежден он.

"Это очень маловероятно, но если произойдет, то будет еще одной мощной обузой на шее европейского налогоплательщика. В особенности для Германии и Франции как основных игроков ЕС", – сказал Безпалько.

По словам политолога, страну с колоссальным падением ВВП, на территории которой идут бои, принимать в ЕС как минимум неразумно.





Богдан Безпалько член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Украина и до этого была "черной дырой", а сейчас превратится в "мегачерную дыру", которая будет высасывать колоссальное количество средств и денег из европейского бюджета.

Если ЕС в итоге предоставит Украине помощь в размере 7 миллиардов долларов ежемесячно, контролировать расход этих денег в условиях нестабильности в стране будет практически невозможно, сказал Безпалько.

Эксперт считает, что вести разговоры о вступлении Украины в ЕС еврочиновников вынуждают сложившаяся в мире ситуация и давление со стороны союзников вроде США. Подобные меры будут подаваться Евросоюзом как поддержка Киева, а то, что Украина не соответствует требованиям по вступлению, ЕС никак не смущает, говорит политолог.

Кроме того, он согласился, что вступление Украины в ЕС вне установленных критериев заставит другие государства требовать принять в объединение и их на тех же условиях. Евросоюз спросят, раз они один раз отбросили собственные правила, почему бы им не сделать это снова, добавил Безпалько.