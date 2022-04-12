В МИД РФ заявили, что ЕС превратился в агрессивную военную машину НАТО

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Европейский союз стал агрессивной военной машиной Североатлантического альянса. Об этом официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Она уточнила, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ставит точку на конкретном этапе существования ЕС.

"Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество – из экономического блока, гуманитарного, политической организации – эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", – заявила Захарова.

Ранее Боррель подтвердил стремление ЕС урегулировать конфликт на Украине силовым методом. Он подтвердил и свое недавнее заявление о том, что война на Украине должна быть выиграна на поле боя.

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить главу дипломатии ЕС в отставку. По его словам, долг Борреля состоит в поиске решения проблемы дипломатическим путем.

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.