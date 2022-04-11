Боррель подтвердил план ЕС добиваться разрешения конфликта на Украине силой

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС урегулировать украинский конфликт силовым путем. Об этом сообщает ТАСС.

Он подтвердил свое недавнее заявление о том, что война на Украине должна быть выиграна на поле боя.

"Мы будем обсуждать расширение помощи Украине", – сказал Боррель по прибытии на встречу глав МИД государств ЕС.

Боррель добавил, что в ближайшее время эскалация напряженности в Донбассе усилится. Однако он подчеркнул, что теперь в Киев можно ездить без проблем.

"В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию", – сказал Боррель.

Он также подчеркнул, что министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят применение санкций против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в отставку. По его словам, долг Борреля заключается в поиске решения проблемы дипломатическим путем. Он также добавил, что глава дипломатической службы ЕС публично пожелал продолжения военных действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

