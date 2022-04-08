Санкции против РФ могут стать итогом разрушения мирового порядка – Медведев

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Незаконные антироссийские ограничения временны и когда-нибудь закончатся, однако их результатом может стать разрушенный мировой порядок и сильные последствия для глобальной экономики. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Незаконные санкции, как и все в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся. Их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжелые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран. При этом внимание избирателей в целом ряде государств будет отвлечено на негодный объект путем обвинения России в их собственных экономических проблемах", – отметил Медведев.

По его словам, даже сама отмена незаконных ограничений будет сопровождаться смелой риторикой об их высокой результативности.

"Хотя к тому времени всем будет ясно, что их результативность – абсолютная ложь. Таковы законы жанра", – заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Медведев выразил мнение, что незаконные санкции против РФ нацелены на полное ослабление страны и недовольство ее властей в целях их последующего смещения.

"Президент США прямо сказал об этом, хотя его помощники и попытались дезавуировать заявление своего руководителя, сославшись, по сути, на его недееспособность. Результат такого давления обычно ведет к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима", – сказал Медведев.

Однако он уточнил, что существует и иная сторона данного вопроса. Параллельно из-за возникающих в связи с незаконными санкциями экономических и других сложностей у граждан будет происходить сосредоточение на отрицательных эмоциях по отношению к тем странам, которые ввели санкции.

Кроме того, как подчеркнул Медведев, можно сделать вывод, что санкции в сегодняшней ситуации могут быть расценены как акт агрессии в отношении РФ, как одна из форм гибридной войны. А в такой ситуации у страны, подвергшейся агрессии, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", – заключил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала подготовку к санкциям Запада еще год назад. Он при этом подчеркнул, что Россия находится в безопасности в экономическом плане, даже пытается воспользоваться ситуацией, которая возникла на фоне санкций.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.