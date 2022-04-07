Россия начала подготовку к западным санкциям еще год назад – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News заявил, что Россия начала подготовку к санкциям Запада еще год назад.

"Мы жили под санкциями уже пару десятков лет, и мы на самом деле уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад, и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах", – сказал Песков.

Он при этом подчеркнул, что Россия находится в безопасности в экономическом плане, даже пытается воспользоваться ситуацией, которая возникла на фоне санкций.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что целью западных санкций является удар по всем гражданам РФ, в том числе по самым незащищенным слоям населения.

Глава кабмина напомнил слова Владимира Путина, который заявил, что Запад пытается "отменить" Россию. Как подчеркнул Мишустин, заклеить название страны на глобусе можно, однако спрятать седьмую часть суши невозможно. Он также добавил, что изоляция, в которой оказалась Россия, – это возможность создать что-то свое, вырастить поколение, разделяющее исконно российские ценности.

До этого президент РФ на встрече с лауреатами премий для молодых деятелей культуры заявил, что на Западе процветает культура отмены всего российского. Он привел в пример американские фильмы, где победителями во Второй мировой войне выставляются США, а роль СССР замалчивается. Путин также сравнил происходящее за рубежом с массовой кампанией по уничтожению нацистами Германии неугодной литературы почти 90 лет назад.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

