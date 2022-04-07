Санкции Запада направлены против простых россиян – Мишустин

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Целью западных санкций является удар по всем гражданам РФ, в том числе по самым незащищенным слоям населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе правительства.

"Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку, лишить возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, прежде всего тех, которые касаются жизнеобеспечения, привычек", – сказал он.

Глава кабмина напомнил слова Владимира Путина, который заявил, что Запад пытается "отменить" Россию. Как подчеркнул Мишустин, заклеить название страны на глобусе можно, однако спрятать седьмую часть суши невозможно. Он также добавил, что изоляция, в которой оказалась Россия, – это возможность создать что-то свое, вырастить поколение, разделяющее исконно российские ценности.

Ранее президент РФ на встрече с лауреатами премий для молодых деятелей культуры заявил, что на Западе процветает культура отмены всего российского. Он привел в пример американские фильмы, где победителями во Второй мировой войне выставляются США, а роль СССР замалчивается. Путин также сравнил происходящее за рубежом с массовой кампанией по уничтожению нацистами Германии неугодной литературы почти 90 лет назад.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

