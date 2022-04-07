Санкции Запада направлены против простых россиян – Мишустин

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Целью западных санкций является удар по всем гражданам РФ, в том числе по самым незащищенным слоям населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе правительства.
"Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному образу их жизни и кошельку, лишить возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, прежде всего тех, которые касаются жизнеобеспечения, привычек", – сказал он.
Глава кабмина напомнил слова Владимира Путина, который заявил, что Запад пытается "отменить" Россию. Как подчеркнул Мишустин, заклеить название страны на глобусе можно, однако спрятать седьмую часть суши невозможно. Он также добавил, что изоляция, в которой оказалась Россия, – это возможность создать что-то свое, вырастить поколение, разделяющее исконно российские ценности.
Ранее президент РФ на встрече с лауреатами премий для молодых деятелей культуры заявил, что на Западе процветает культура отмены всего российского. Он привел в пример американские фильмы, где победителями во Второй мировой войне выставляются США, а роль СССР замалчивается. Путин также сравнил происходящее за рубежом с массовой кампанией по уничтожению нацистами Германии неугодной литературы почти 90 лет назад.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Против России развязана настоящая экономическая война – Мишустин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: