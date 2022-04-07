Против России развязана настоящая экономическая война – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Исторические вызовы и задачи стоят перед парламентом и правительством в условиях экономической войны против России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе кабмина.

"Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию", – сказал он.

Глава кабмина напомнил, что в условиях пандемии коронавируса в РФ была создана система принятия решений на основе совместного анализа правительством и парламентов эффективности действующего законодательства. Это позволило обрабатывать предложения со всей страны и принимать на их основе меры поддержки российской экономики.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введения санкций против России. В ведомстве также отметили, что страны Латинской Америки находятся под сильным прессингом коллективного Запада, который использует для этого весь арсенал средств, в частности политическое влияние, экономические посулы и шантаж.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

