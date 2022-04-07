В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты и члены Совфеда от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за исполнение иностранных санкций на территории России. Об этом сообщается на сайте партии.

"Единая Россия" внесла законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций. Документ предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 10 лет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что законопроект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Статья содержит санкции за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, полномочий, несмотря на законные интересы этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

