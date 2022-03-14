В ЕР предложили ввести уголовную ответственность для компаний за исполнение санкций

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Партия "Единая Россия" предложила установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение введенных против РФ санкций. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, такие действия можно назвать предательством.
"Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации", – отметил Турчак.
Он рассказал, что иногда компании отказываются сотрудничать с организациями, против которых введены санкции, из-за боязни самим подпасть под них.
Турчак добавил, что соответствующие поправки будут подготовлены в ближайшее время.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер. Во время первого заседания оперативного штаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы он напомнил, что власти уже приняли 13 законов и 2 антисанкционных пакета.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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