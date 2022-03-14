Власти Москвы объяснили, чем можно заменить импортные детали на заводах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Импортные детали на заводах Москвы могут заменить распечатанными на 3D-принтерах аналогами. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.
Заммэра подтвердил, что на промышленных производствах в Москве применяются детали и материалы зарубежного производства. При этом операторами на линиях много лет работают россияне.
"В данный момент город начал оказывать предприятиям поддержку для получения информации о различных комплектующих российского производства", – сообщил Ефимов.
Сейчас научно-производственная организация ЦНИИТМАШ создает 3D-принтеры для работы с металлическими порошками. Кроме того, компания также производит криогенные стали, материалы для газовых турбин и водородной энергетики.
"Компания SIU System может помочь промышленным предприятиям заменить вышедшую из строя деталь на аналог, который был напечатан на 3D-принтере из пластика, полимера, полиамида, керамики, металла", – подчеркнул заммэра.
Ефимов продолжил, что многие производители в Москве давно используют российское сырье. В частности, один из заводов по производству конвейерного оборудования производит продукцию исключительно из отечественных компонентов.
"Сегодня практически все московские предприятия либо уже провели модернизацию своих мощностей, либо имеют планы по внедрению технологий автоматизации и цифровизации в производственные процессы", – заявил заммэра.
В 2020 году в Москве был создан реестр IT-решений, который помогает в процессе перехода на отечественное сырье. Сейчас в "Банке технологий" представлено 138 технологических решений, которые могут быть внедрены на производстве.
"Недавно в реестре появился российский разработчик программной платформы, которая позволяет обеспечить процесс импортозамещения в сфере IT. Разработка позволит столичным промышленникам перейти с операционной системы Windows на альтернативную программную платформу от российских разработчиков", – отметил Ефимов.
Предприятия имеют право получить финансовую поддержку для использования решений в сфере IT из перечня. Размер помощи составляет от 1 до 300 миллионов рублей. Ее можно потратить на покупку компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и прочее.
Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.
Московским предпринимателям помогут сориентироваться в условиях санкций
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