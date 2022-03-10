Собянин заявил, что на поддержку малого и среднего бизнеса выделили 7 млрд рублей

15:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дополнительные 7 миллиардов рублей выделили в Москве на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с представителями крупных предприятий столицы.
По словам мэра Москвы, городские власти работают вместе с правительством России.
"Как только они принимают свои решения, мы синхронно добавляем ресурсы города Москвы для того, чтобы создать синергию тем мерам, которые будут приниматься в целом государством", – подчеркнул Собянин.
Он отметил, что в Москве сохранятся действующие арендные ставки на землю и городское имущество. Собянин также призвал владельцев торговых сетей и магазинов последовать этому примеру.
Мэр также рассказал в своем блоге о мерах, которые позволят стабилизировать работу бизнеса в условиях неопределенности. Собянин отметил, что городские власти планируют предоставить пострадавшим предприятиям отсрочку по оплате арендных платежей за имущество до шести месяцев.
В планах также есть установка моратория на повышение арендных ставок на земельные участки и объекты нежилого фонда, сокращение срока получения постоянных и упрощение порядка получения временных пропусков на въезд грузового транспорта.
Кроме того, планируется увеличить авансирование по городскому заказу до 70%. Власти также хотят пересмотреть стоимость контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля.
Ранее Собянин рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.
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