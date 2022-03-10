Собянин провел заседание Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы

14:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин провел первое заседание Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы. Он обсудил с представителями сферы торговли и услуг поддержку граждан и бизнеса.
Градоначальник заявил, что власти столицы активно взаимодействуют с различными направлениями бизнеса. Это делается для оперативного определения проблем и развития экономики города.
"В целом ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится", – выразил мнение Собянин.
Мэр напомнил, что за прошедшее время столица прошла несколько тяжелых кризисов, в частности, из-за пандемии. При этом все вызовы были успешно пройдены.
"Преодолеем и сегодняшние вызовы. Но для этого нам нужно как можно теснее работать, слышать друг друга, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовывать", – заявил Собянин.
В Москве функционирует новая спецкомиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации, добавил мэр. Власти города уже наметили для нее приоритетные направления деятельности.
"Это сохранение рабочих мест, это вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения", – подытожил Собянин.
Ранее правительство столицы открыло горячую линию для обращений предпринимателей на фоне санкций. Сообщалось, что специалисты будут помогать разбираться в вопросах, касающихся бизнеса в Москве в изменившихся условиях.
В Москве заработают штабы по повышению устойчивости экономики в условиях санкций
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