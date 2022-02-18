Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва стала первым российским городом в Глобальном совете по устойчивому туризму (GSTC), сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму.
"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической", – заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Представитель мэрии указала на ежегодный рост отрасли до пандемии коронавируса. Так, в 2019 году туриндустрия принесла Москве 147 миллиардов рублей. В сфере туризма и смежных с ней деятельностях трудоустроены 500 тысяч человек.
Участники GSTC разрабатывают критерии устойчивости туристического рынка. В них просчитываются в том числе социально-экономические, культурные и экологические аспекты.
Еще одна функция Глобального совета по устойчивому туризму – аккредитация организаций, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров. В центре внимания – забота о природе, экономике, социальной сфере и уменьшение воздействия на экосистемы и местные сообщества.
По данным правительства Москвы, уже тысяча компаний присоединилась к столичному цифровому туристическому сервису Russpass с момента запуска. Сергунина отметила, что с платформой сотрудничают все субъекты Российской Федерации.
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