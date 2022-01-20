Собянин заявил, что экономика Москвы адаптировалась к условиям пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экономика Москвы адаптировалась к непростым условиям пандемии и демонстрирует рост вопреки неблагоприятным прогнозам, заявил Сергей Собянин.

"Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что в пандемию экономика не справится, будут серьезные проблемы. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к непростым условиям", – сказал мэр Москвы на встрече с Владимиром Путиным.

По словам Собянина, столица демонстрирует плюсовые значения практически по всем показателям не только в сравнении с 2020 годом, но и 2019-м. Градоначальник уточнил, что объем промышленного производства вырос на 28%, строительства – на 23%, инвестиций – на 12%.

"Совершенно очевидно, что это не какие-то колебания, а реальный рост экономики города", – пояснил Собянин.

Он отметил, что в 2021 году с трудностями столкнулись столичные сферы общественного питания, торговли и услуг, однако им также удалось достичь позитивных значений по многим показателям. Собянин отметил, что это стало возможным из-за повышенной потребительской активности москвичей на фоне специфических условий пандемии.

"Эксперты говорят, что это потому, что многие россияне не поехали в Европу, обслуживались в наших торговых центрах и магазинах, достаточно большой объем денежной массы остался у нас", – сказал он.

Также мэр заявил о росте показателей городского гостиничного бизнеса на фоне развития внутреннего туризма.

Ранее Собянин рассказал, что население Москвы за 10 лет возросло на 1,5 миллиона человек и достигло 13 миллионов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты переписи населения.