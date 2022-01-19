Собянин допустил увеличение числа операторов скорой помощи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице количество операторов скорой медицинской помощи может быть увеличено в два раза при необходимости, сообщил Сергей Собянин в ходе открытия городского консультативного центра анестезиологии-реаниматологии (Центр критических состояний).

По словам мэра, из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" увеличивается нагрузка на столичную систему здравоохранения. Только на текущей неделе нагрузка на скорую помощь возросла примерно на 30%.

"Для того чтобы обеспечить работу диспетчеров, количество операторов увеличено на две трети. При необходимости будет увеличено еще до двух раз. Таким образом, чтобы скорая помощь принимала оперативно звонки и быстро на них реагировала, количество операторов call-центра "122" увеличено вдвое. На следующей неделе будет увеличено втрое, чтобы москвичи могли дозвониться и вовремя получить справочную информацию либо медицинскую поддержку и помощь", – рассказал градоначальник, добавив, что также увеличено и количество оперативных бригад скорой помощи.

Собянин подчеркнул, что автопарк скорой помощи также пополнят, соответствующий контракт уже закончен.

В свою очередь, главврач станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова Николай Плавунов доложил Собянину, что станция была готова к возросшей нагрузке. По его словам, прирост вызовов за минувшее воскресенье составил 10%, а в понедельник – 30%.

Плавунов добавил, что в понедельник были введены дополнительно 40 рабочих мест диспетчеров, врачей-консультантов.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что информационная система единого городского диспетчерского центра полностью интегрирована с единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС), системами "112" и "122".

У выездных бригад есть планшеты, подключенные к ЕМИАС, что позволяет уже по пути к пациенту видеть данные электронной медкарты.

Кроме того, прием у дежурных врачей столичных поликлиник для пациентов с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов стал доступен без записи. Горожан принимают в день обращения: их осмотрят, проконсультируют, возьмут мазки для экспресс- и ПЦР-тестирования на COVID-19, при необходимости проведут дополнительные обследования.

Ранее Собянин объявил о продлении до 1 апреля сроков действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он предупредил, что жителям столицы предстоит пережить несколько сложных недель. При этом он напомнил, что Москва справилась с предыдущими волнами пандемии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается доминирование "Омикрон"-штамма коронавируса. Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом замечен в 67 регионах РФ.