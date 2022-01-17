Москвичей с температурой до 38 градусов будут принимать дежурные врачи без записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Кроме того, в ведомстве отметили, что все столичные поликлиники будут принимать пациентов с ОРВИ в день обращения.

"В Москве наблюдается увеличение числа заболевших в связи с приходом штамма "Омикрон". В связи с увеличивающимся числом вызовов врача на дом время ожидания на горячей линии может быть увеличено", – говорится в сообщении.

Кроме того, в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей и расширили спектр диагностических возможностей.

"Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике будут проводить дополнительные обследования: например взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие", – отметили в департаменте.

Помимо этого, для пациентов с повышенной температурой тела и симптомами ОРВИ предусмотрена отдельная маршрутизация, которая позволяет разделить потоки пациентов.

В Москве за последние сутки зафиксировали 7 529 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 736 людям. На ИВЛ находятся 515 заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, в Москве скончались 67 человек с ранее диагностированным коронавирусом.

