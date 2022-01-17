Москвичей с температурой до 38 градусов будут принимать дежурные врачи без записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Кроме того, в ведомстве отметили, что все столичные поликлиники будут принимать пациентов с ОРВИ в день обращения.
"В Москве наблюдается увеличение числа заболевших в связи с приходом штамма "Омикрон". В связи с увеличивающимся числом вызовов врача на дом время ожидания на горячей линии может быть увеличено", – говорится в сообщении.
Кроме того, в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей и расширили спектр диагностических возможностей.
"Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике будут проводить дополнительные обследования: например взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие", – отметили в департаменте.
Помимо этого, для пациентов с повышенной температурой тела и симптомами ОРВИ предусмотрена отдельная маршрутизация, которая позволяет разделить потоки пациентов.
В Москве за последние сутки зафиксировали 7 529 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 736 людям. На ИВЛ находятся 515 заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, в Москве скончались 67 человек с ранее диагностированным коронавирусом.
Первые случаи заражения "Омикроном" выявлены в ряде регионов РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: