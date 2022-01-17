Иммунолог назвал главную цель "Омикрона" в организме

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"Омикрон" в сравнении с "Дельтой" лучше размножается в слизистой верхних дыхательных путей. Именно слизистая является главной целью нового штамма, рассказал Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Кроме того, по словам вирусолога Анатолия Альтштейна, "Омикрон" является менее патогенным вариантом вируса.

"Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникают реже, чем при "Дельте" и других", – уточнил специалист.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила о наличии доказательств того, что разновидность коронавируса "Омикрон" менее серьезна, чем другие штаммы. В то же время в организации призвали не считать "Омикрон" несерьезной инфекцией.

