Ученый заявил, что отсутствие антител к COVID-19 не говорит об отсутствии иммунитета

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Отсутствие антител к коронавирусу не говорит об отсутствии иммунитета, заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

"У пациентов, переболевших COVID-19, даже иногда в тяжелой форме, уровень антител может даже не определяться или быть очень небольшим. Но клетки памяти находят (возбудителя заболевания. – Прим. ред.), а это говорит о том, что на повторное попадание антигена организм ответит так, как положено", – цитирует Зверева ТАСС.

Он привел в пример переболевших пациентов, которые полностью потеряли антитела и через месяц вновь заболели. При этом их организмы выработали антитела в более высоком титре, чем сразу после болезни. По словам Зверева, это связано с Т-клетками, предотвращающими развитие вируса.

Ученый добавил, что существующие вакцины содержат S-белок, состоящий из 30 участников, которые могли бы стимулировать клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, какую опасность несет "живая вакцина". По его словам, осложнения после подобной "вакцинации" могут быть самыми разными. В частности, это может стать причиной смерти пациента.

