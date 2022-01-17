Песков рассказал о контроле региональных властей в вопросе борьбы с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Кабмин и президент РФ постоянно взаимодействуют с региональными властями по вопросу борьбы с COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин, Татьяна Голикова и Михаил Мишустин ежедневно общаются с руководством субъектов страны.

"Полномочия никто не отменял, все действуют на основании того, что происходит в конкретном регионе. Все и так выполняется без дополнительных действий", – цитирует Пескова "Газета.ру".

При этом он подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка заставляет Кремль держать на постоянном контроле действия регионов.

За последние сутки в России подтвердили 30 726 новых случаев коронавируса. В 5 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 834 260 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 670 человек, за весь период пандемии скончались 321 990.

На Москву пришлось 7 529 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 4 132, на Московскую область – 3 388, на Краснодарский край – 718, на Ростовскую область – 539, на Свердловскую область – 537, на Ставропольский край – 509, на Пермский край – 448, на Воронежскую область – 406, на Республику Саха (Якутия) – 405, на Красноярский край – 379.

