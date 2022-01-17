В России выявили 30 726 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 30 726 новых случаев коронавируса. В 5 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 7 529 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 4 132, на Московскую область – 3 388, на Краснодарский край – 718, на Ростовскую область – 539, на Свердловскую область – 537, на Ставропольский край – 509, на Пермский край – 448, на Воронежскую область – 406, на Республику Саха (Якутия) – 405, на Красноярский край – 379.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 834 260 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Алтае, Чукотке и в Ульяновской области.

За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 670 человек, за весь период пандемии скончались 321 990. За минувшие 24 часа выздоровели 19 756 пациентов, за все время – 9 878 371.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале испытаний препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Первая и вторая фазы исследований займут порядка трех с половиной – четырех месяцев. По словам экспертов, эффективность данного препарата подтверждается западными аналогами.