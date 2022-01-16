Гинцбург сообщил о начале испытаний препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале испытаний препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом специалист заявил в интервью ТАСС.

Как объяснил Гинцбург, первая и вторая фаза исследований займут порядка трех с половиной – четырех месяцев.

"Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны", – сказал ученый.

Он добавил, что эффективность данного препарата подтверждается западными аналогами.

Ранее Гинцбург рассказал о сроках начала исследований вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. По словам эксперта, клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время.

До этого Гинцбург сообщил, что перенес инфицирование штаммом коронавируса "Омикрон" без симптомов. Как считает специалист, легкое течение болезни объясняется вакцинацией "Спутником V".