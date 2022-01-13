Проценко признался, что отдал бы часть себя для окончания пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что отдал бы часть себя за окончание пандемии коронавируса.

Он рассказал, что "Омикрон"-штамм распространяется быстрее "Дельты", однако пациенты с новым вариантом коронавируса болеют не слишком тяжело.

"Но расслабляться не надо, потому что индекс контагиозности и скорость распространения гораздо выше у "Омикрона", нежели у "Дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски", – цитирует Проценко ТАСС.

По его словам, ни Москва, ни Россия не избегут нового штамма, поэтому подготовка всей системы здравоохранения началась еще до Нового года.

"Мы при "Дельте" увидели, как ковид касается детей. За это время московская команда провела добровольное исследование, мы увидели, что наша базисная вакцина безопасна и эффективна для детей", – подчеркнул Проценко.

Он рассказал, что городская клиническая больница № 40 в Коммунарке готова к увеличению числа пациентов с коронавирусом. Проценко добавил, что в больнице провели диагностику и техническое обслуживание всей аппаратуры.

"С кислородом порядок: в достаточном количестве. Лекарственное обеспечение, СИЗы – все настроено на прогнозное увеличение поступления больных", – заключил специалист.

За минувшие сутки в России подтвердили 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 975 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 723 305 случаев коронавируса.

На Москву пришлось 5 490 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 839, на Московскую область – 1 556, на Нижегородскую область – 647, на Свердловскую область – 410, на Ростовскую область – 391, на Краснодарский край – 353, на Ставропольский край – 352, на Пермский край – 309, на Алтайский край – 289.

