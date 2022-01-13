В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России подтвердили 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 975 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 5 490 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 839, на Московскую область – 1 556, на Нижегородскую область – 647, на Свердловскую область – 410, на Ростовскую область – 391, на Краснодарский край – 353, на Ставропольский край – 352, на Пермский край – 309, на Алтайский край – 289.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 723 305 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии – 0,04%, Республике Тыва – 0,05%, а также на Алтае, в Крыму и Удмуртии – 0,07%.

От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 740 человек, за все время пандемии умерли 319 172. За минувшие 24 часа выздоровели 25 984 человека, за весь период – 9 784 348.

Ранее директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока один из штаммов SARS-CoV-2 не вытеснит все остальные.

Он полагает, что это может произойти в течение года. По мнению специалиста, COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием и тогда вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок.

