Гинцбург заявил, что "Спутник V" не нуждается в модификации под "Омикрон"

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Российскую вакцину "Спутник V" не нужно модифицировать под штамм коронавируса "Омикрон", заявил "Интерфаксу" директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Остается та же самая рекомендация – вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", – сказал специалист.

На фоне появления нового штамма коронавируса "Омикрон" американская компания Pfizer приступила к разработке новой вакцины. Об этом заявил глава компании Альберт Бурла. По словам Гинцбурга, это говорит о том, что их вакцины не работают против данного штамма.

"В мРНК-вакцинах фиксированная конформация S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "Спутнике" – не фиксированная, она вся изгибается как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител", – объяснил Гинцбург.

Также он добавил, что количество привитых в России за сутки должно быть в 10 раз больше, от 500 до 700 тысяч человек, чтобы за полгода достичь нужного показателя коллективного иммунитета.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в новогодние праздники вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли почти 760 тысяч россиян. По его словам, в сутки прививку делали около 70 тысяч человек.

