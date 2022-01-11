Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ в первую неделю года на 19,4%

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Заболеваемость COVID-19 в России в первую неделю 2022 года снизилась на 19,4%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе коронавирусом.

"По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения", – уточнила Попова.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому варианту развития событий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране ведется работа по подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом. По его словам, проникновение "Омикрона" прогнозировалось специалистами и правительством.

