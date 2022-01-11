Рост заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в течение 7–10 дней – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице рост заболеваемости коронавирусом ожидается в течение 7–10 дней, заявил Сергей Собянин, выступая на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

"Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "Омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "Омикрон", и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска", – сказал градоначальник.

По словам мэра, Москва может столкнуться с более худшей ситуацией с COVID-19, чем в предыдущие волны.

Также Собянин отметил, что необходимо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, кроме того, мобилизовать коечный фонд.

"Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение", – подчеркнул он.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в России в конце января – начале февраля. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.

В свою очередь, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в РФ в конце января – начале февраля ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снизилось.

