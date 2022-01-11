Ученый спрогнозировал подъем заболеваемости "Омикроном" в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В конце января – начале февраля в России ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Абсолютно уверен (в этом. – Прим. ред.)", – отметил он.

Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снижено. Также меньше и число тяжелых случаев протекания болезни и летальных исходов.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в эти же месяцы. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.

Альтштейн выразил мнение, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо модернизировать существующие вакцины.

В то же время спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что конец пандемии COVID-19 уже можно наблюдать, однако перед этим мир столкнется еще с несколькими всплесками заболеваемости. По словам Набарро, вирус продолжает эволюционировать, в ближайшее время появятся новые штаммы, из-за которых вспышки заболеваемости будут происходить каждые 3–4 месяца.