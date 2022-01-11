Врач назвал источник новых штаммов коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, кто является источником новых штаммов коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, новые варианты вируса появляются в результате заражения больных с иммунодефицитом. В организме этих людей инфекция мутирует в несколько раз быстрее.
"В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И "Омикрон" так возник", – выразил уверенность Мясников.
Медик призвал чаще вакцинировать пациентов с иммунодефицитом. Он высказал позицию, что таким людям требуется три и более доз вакцины.
"Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело", – заключил врач.
Ранее руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России после новогодних праздников может вырасти заболеваемость COVID-19. По словам специалиста, такая возможность существует на фоне распространения штамма "Омикрон".
Телезрителям рассказали, стоит ли ждать новой волны заболеваемости COVID-19
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