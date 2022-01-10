В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России после новогодних праздников. Причиной ухудшения эпидемической ситуации может послужить распространение штамма "Омикрон", заявил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "Омикрон", – сказал Хафизов в эфире канала "Россия 1".

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что штамм "Омикрон" способен объединяться с другими вариантами COVID-19. Он уточнил, что это происходит при одновременном нахождении "Омикрона" и других штаммов в организме человека.

По словам вирусолога, данный вариант коронавируса выхватил кусок другого заболевания, природа которого свойственна простуде.

Также ученые выявили связь между ожирением и затяжным коронавирусом. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого сравнили жировую ткань людей с большим лишним весом, которые не болели COVID-19, с образцами пациентов с ожирением, умерших от коронавируса. У последних в легких, сердце, почках, а также в висцеральной и подкожной жировой клетчатке был обнаружен SARS-CoV-2. По количеству содержания вируса жировая ткань оказалась на втором месте после легких.