Вирусолог заявил о способности "Омикрона" объединяться с другими штаммами COVID-19

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Штамм "Омикрон" способен объединяться с другими вариантами COVID-19, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Он уточнил, что это происходит при одновременном нахождении "Омикрона" и других штаммов в организме человека. При этом, по словам вирусолога, данный вариант коронавируса выхватил кусок другого заболевания, природа которого свойственна простуде.
"Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже есть вставка. Если раньше это была мутация, – то есть, когда одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, – но это мутация случайная", – сказал Чепурнов URA.RU.
Также он предположил, что наличие у "Омикрона" фрагмента другого вируса может говорить о его способности обмениваться генетическим материалом с другими штаммами коронавируса.
Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что при заражении "Омикроном" больше всего страдает иммунная система организма. По его словам, вирус подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам, заставляя иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше этого белка.
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