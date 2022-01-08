Эксперт рассказала, что при "Омикроне" редко происходят изменения вкуса и запаха

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При заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса редко происходят изменения вкуса и запаха.

Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В случаях заражения вариантом "Омикрон" <...> жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко", – приводит слова специалиста РИА Новости.

"Омикрон" заразнее других разновидностей вируса в 5–7 раз. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, данный фактор объясняет быстрое распространение мутации. Кроме того, это способствовало резкому подъему заболеваемости в ЮАР.

Ранее исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.

В начале января первый случай заражения "Омикрон"-штаммом выявили в Нижегородской области. Этот вариант коронавируса обнаружили у 28-летней девушки. Состояние заболевшей оценивается как средней степени тяжести. У нее поражено 25% легких.