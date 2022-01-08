Ученые предупредили об опасности бессимптомного заболевания COVID-19

Фото: depositphotos/diego_cervo

Бессимптомное течение коронавируса может привести к поражению различных органов. К такому выводу пришли немецкие ученые, соответствующее исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

В частности, исследователи выяснили, что при бессимптомном заболевании COVID-19 может уменьшиться объем легких, увеличиться сопротивление дыхательных путей. Кроме того, могут начаться проблемы с сердцем, возрастает риск тромбоза вен нижних конечностей, а также снижаются функции почек.

Ученые отмечают, что данные, полученные в ходе исследования, важны, поскольку распространяющийся по миру "Омикрон"-штамм в основном протекает бессимптомно или в легкой форме.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что человек, переносящий коронавирус бессимптомно, опасен для окружающих.

Среди таких зараженных, подчеркнул профессор, могут быть суперраспространители, которые способны передать инфекцию десяткам граждан.

Коронавирус может распространяться по всему организму человека и сохраняться там на протяжении нескольких месяцев. К такому выводу ранее пришли специалисты Национальных институтов здоровья США.

Ученые заметили, что некоторые пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, страдают от так называемого длинного коронавируса. Это значит, что вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.