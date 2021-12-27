Профессор МГУ предупредил об опасности бессимптомного "Омикрон"-штамма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Штамм "Омикрон", как и другие штаммы коронавируса, может не вызывать симптомов COVID-19, однако переносящий инфекцию человек опасен для окружающих. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
"Можем предположить, что "Омикрон"-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым "уханьским" штаммом, и с другими – у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Среди переносящих коронавирус бессимптомно могут быть "суперраспространители", подчеркнул профессор. Он добавил, что такие люди могут передать инфекцию десяткам граждан.
"Оборотная сторона бессимптомного течения "Омикрон"-штамма в том, что человек может сам не подозревать, что он носитель. Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело", – рассказал Аграновский.
Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом ранее сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом указывает быстрый рост числа заболевших в России.
Врачи многих стран признали чрезвычайную активность "Омикрона".
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