В Роспотребнадзоре назвали срок появления первых симптомов заражения "Омикроном"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Инкубационный период при заражении "Омикрон"-штаммом составляет 3–6 дней. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", – цитирует ее РИА Новости.
По словам Руженцовой, быстрый рост числа заболевших в России указывает на сокращение инкубационного периода при "Омикроне" по сравнению с "Дельта"-штаммом.
Специалисты научных организаций Роспотребнадзора разработали тест-системы, которые способны выявить "Омикрон". Об этом ранее рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, данные системы пока проходят лабораторные исследования, при необходимости их зарегистрируют и начнут применять.
Директор "Вектора" также предостерег от преждевременного указания на менее тяжелое течение заболевания при "Омикроне" и отметил, что число госпитализаций при циркуляции нового штамма может вырасти.
Иммунолог рассказал об особенностях штамма "Омикрон"
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