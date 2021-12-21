Иммунолог спрогнозировал, когда "Омикрон" захватит Россию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что через пару месяцев "Омикрон" может стать главным штаммом в России и вытеснит "Дельту".

Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко заявил, что около 30 человек в России заражены штаммом "Омикрон". При этом он отметил, что случаев тяжелого течения болезни в стране не зафиксировано.

Крючков считает, что в России вытеснение "Дельты" вариантом коронавируса "Омикрон" не будет одномоментным, а произойдет постепенно. Иммунолог предположил, что в первую очередь новый штамм захватит Москву и Санкт-Петербург.

"Вначале это будет Москва, потом с некоторым отрывом Санкт-Петербург, с очень небольшим. Главным штаммом он станет в этих городах до конца текущего года, по всей видимости. Потом крупные города-миллионники, потом будет восточная часть страны, то есть Сибирь, Дальний Восток", – прогнозирует иммунолог.



(для вытеснения "Омикроном" штамма "Дельта". – Прим. ред.) .

Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук В Россию "Омикрон" попал в начале декабря, но это был посев, скорее всего, неоднократный. Несколько заболевших въехали, потом еще дополнительно прибыли. Поэтому считайте, что по всей России понадобится где-то месяца 2–2,5

Крючков добавил, что на сегодняшний день неизвестно, насколько патогенность "Омикрона" ниже или выше, чем у "Дельты", и это является проблемой.

"Те данные, которые есть сейчас, не подтверждают, что патогенность как-то заметно снизилась. И даже если она в два-три раза будет ниже, с учетом гораздо большей, а это минимум на 30%, заразности по сравнению с "Дельтой", то понятное дело, что система здравоохранения будет перегружена еще больше, чем при "Дельте", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, замедлить распространение инфекции можно, если действительно соблюдать весь комплекс противоэпидемических мер. Вместе с тем при резком недомогании Крючков советует срочно сдать тест на коронавирус.

"Сейчас любое проявление болезни подозрительно: боль в горле, сильный насморк, ломота в теле, кишечные симптомы, когда живот начинает выкручиваться, а вы точно уверены, что ничего такого не ели. Сразу делать ПЦР-тест или антиген-тест", – говорит иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук На сегодняшний день "Омикрон"-линия очень быстро распространяется. Ускоряются все процессы. Понятное дело, что теперь мы получим более быстрое разрешение ситуации с COVID-19, но какой ценой.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил, что "Омикрон" распространяется быстрее других вариантов коронавируса, в том числе "Дельты". В связи с этим, по его словам, более вероятно, что переболевшие или привитые люди могут заразиться вновь.