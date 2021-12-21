Иммунолог назвал "Омикрон" частичным спасением от пандемии

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Штамм коронавируса "Омикрон" может стать частичным спасением от пандемии, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, врач-иммунолог Арег Тотолян. Об этом сообщает газета "Известия".

В то же время он опроверг утверждение о том, что данный штамм может быть натуральной вакциной от коронавируса, отметив, что такие выводы делать рано из-за небольшого количества заболевших этим вариантом в России.

"Нужно как минимум несколько сотен наблюдений. Популяция гетерогенная, каждый человек индивидуален. Когда анализируешь ситуацию, популяция разбивается на множество подгрупп. Чтобы понять закономерности, для корректного анализа выборка должна быть большой", – пояснил Тотолян.

По его словам, в странах с широким распространением "Омикрона" наблюдается значительное падение эффективности антител вакцинированных и переболевших. Но при этом там существуют особые условия распространения вируса.

Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выяснили, что новый вариант коронавируса "Омикрон" медленнее поражает легкие человека по сравнению с другими штаммами.

Исследователи подчеркнули, что этот штамм не вызывает у заразившихся тяжелого течения болезни. При этом они призвали не расслабляться в борьбе с инфекцией, потому что "Омикрон" начал успешнее других вариантов обходить иммунитет людей.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

