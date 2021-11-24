Британские ученые предупредили о новом опасном штамме COVID-19

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Ученые из Великобритании предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее "Дельта"-штамма COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Вирусолог Том Пикок рассказал, что новый штамм может быть хуже уже всех известных. При этом генетик Франсуа Баллу подчеркнул, что штамм может уклоняться от антител лучше "Дельты". Специалист предполагает, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Баллу отметил, что за штаммом нужно следить, но пока опасаться его не стоит.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что СМИ следует меньше внимания уделять изменчивости коронавируса и его новым штаммам.

Есть вирус гриппа, который многие десятилетия уносит десятки, сотни и даже тысячи жизней в мире, который так же меняется. И за изменчивостью вируса гриппа наблюдают очень подробно, однако не выносят это в информационную сферу.

