Инфекционист назвал уделяемое новым штаммам коронавируса внимание излишним

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Средствам массовой информации следует меньше внимания уделять изменчивости коронавируса и его новым штаммам. Такое мнение озвучил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Есть вирус гриппа, который многие десятилетия уносит десятки, сотни и даже тысячи жизней в мире, который так же меняется. И за изменчивостью вируса гриппа наблюдают очень подробно. <…> Но все это не выносится в информационную сферу. На мой взгляд, то же самое было бы приемлемо и для коронавирусной инфекции", – приводит его слова Агентство "Москва".

Вознесенский также коснулся вопроса формирования иммунитета после вакцинации против COVID-19. По его словам, нет ни одной научной работы, доказывающей, что поствакцинальный иммунитет не может справиться с новыми штаммами коронавируса.

Ранее российские ученые разработали препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства. Действие российского препарата не уступает результатам применения известного американского средства "Регенерон".

