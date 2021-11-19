Инфекционист усомнился в возможности создания эффективного лекарства от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский считает, что не стоит рассчитывать на возможность изобретения эффективного лекарства от COVID-19. По его мнению, вакцинация является лучшим средством борьбы с болезнью. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Острые респираторные инфекции, особенно обусловленные РНК-содержащими вирусами, имеют очень быстрый патогенез. Поэтому крайне маловероятно, что появится какое-то лекарственное средство, которое позволит очень быстро вмешаться в этот лавинообразный процесс", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".
Вознесенский отметил, что есть много препаратов, которые могут сократить продолжительность болезни, улучшить состояние пациентов, но лекарства, которое могло бы с вероятностью в 95–98% излечить от коронавируса, нет.
"Без вакцинации мы не обойдемся. Лучше не допускать, а именно профилактировать", – добавил он.
Ранее российские ученые разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства. Действие российского препарата не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон".
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%
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